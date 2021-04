Controlli a tappeto dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli nell’area stabiese. I militari della locale compagnia, insieme a quelli del Reggimento Campania hanno controllato 103 persone e 35 veicoli. Denunciato per minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale un 14enne del rione Moscarella gia’ noto alle forze dell’ordine. Ha minacciato e insultato i militari cercando di sottrarsi al controllo. Un incensurato di 19 anni, invece, dovra’ rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio. In Via Traversa don Bosco trovato in possesso di una stecca di hashish e 461 euro in banconote di piccolo taglio, somma ritenuta provento illecito.

Un 33enne del posto denunciato perche’ durante un controllo ha fornito ai militari false generalita’. Infine un 45enne di Pompei sorpreso alla guida di una moto da corsa nonostante non avesse mai conseguito la patente. Elevate anche sanzioni per la normativa anti-contagio: 11 le persone multate perche’ senza dpi. La meta’ di queste non aveva alcun motivo valido per essere in strada.