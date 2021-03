A causa di un incidente è provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, la strada statale 90 «Delle Puglie», ad Ariano Irpino. Il tratto è in corrispondenza del km 28,400. L’autoarticolato, che trasportava pasta e biscotti, proveniente da Rutigliano e diretto al nord per le consegne, per cause in corso di accertamento si è ribaltato finendo sul margine della carreggiata. Il conducente, rimasto ferito, soccorso dal 118 nel locale ospedale per le cure mediche del caso.

La dinamica

L’impatto, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha coinvolto un veicolo pesante che è fuoriuscito dalla carreggiata. Sul posto sono presenti i soccorritori del 118, le Forze dell’Ordine e le squadre Anas impegnate nella gestione della viabilità e nella rimozione del mezzo.