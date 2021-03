“Ciò che è avvenuto in via Vecchia Aquini è quanto di più ignobile si possa commettere. Definire incivili gli autori di un simile gesto sarebbe un epiteto fin troppo lusinghiero. E invece ci troviamo di fronte a criminali senza scrupolo che attentano alla nostra salute e a quello del nostro territorio. Soprattutto quando i rifiuti, anche speciali, vengono dati alle fiamme”. A dirlo è il sindaco di Boscoreale, Antonio Diplomatico. Lo scenario della parallela di Via Passanti Flocco è terribile. Camion e auto sono infatti costrette a fare retromarcia.

Il primo cittadino continua: “Senza contare le ingenti spese che dobbiamo sostenere ogniqualvolta si interviene per bonificare l’area colpita dallo sversamento. L’ultimo in ordine di tempo è effettuato a gennaio. Rivolgo un appello alla popolazione a collaborare con le autorità competenti per segnalare eventuali episodi di abbandono illegale dei rifiuti”.