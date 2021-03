Oltre 220 persone non si sono presentate nella giornata di sabato presso il centro vaccinale della Mostra d’Oltremare per sottoporsi alla somministrazione della dose. Emerge dai dati dell’Asl Napoli 1 Centro. Le assenze sono registrate tra i lavoratori della scuola e dell’università, che si sarebbero vaccinati con Astrazeneca. Su 660 cittadini convocati, si sono presentati in 437.

Alta, invece, l’adesione degli anziani che fanno il vaccino Pfizer: sabato erano convocati in 585 per la seconda dose e si sono presentati in 554. Gli anziani hanno ricevuto la dosi di Pfizer e Moderna ancora a disposizione.