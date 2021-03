Sono 868.147 i cittadini in Campania a cui è stata somministrata almeno una dose di vaccino per il Covid. Di questi, 675.274 ne hanno ricevuta una, mentre sono 102.793 le persone a cui sono state iniettate entrambe le dosi. A comunicare i dati, aggiornati a questa mattina, è l’Unità di crisi regionale per correggere “in maniera radicale comunicazioni non rispondenti alla realtà”. Diverse le categorie interessate. Gli over 80 hanno ricevuto 209.468 la prima somministrazione (con una percentuale di vaccinati del 57%) mentre 74.544 anziani hanno ricevuto anche la seconda (per una copertura del 32%).

Il personale sanitario

Il personale sanitario e sociosanitario ha ricevuto 214.391 prime dosi e 102.793 seconde dosi. La categoria delle forze dell’ordine ha ricevuto 22.843 somministrazioni con la prima dose (per una copertura del 78%). Al personale scolastico sono state somministrati 121.999 vaccini (prima dose e con una copertura del 77%) e 1.160 seconda dose (copertura 1%). A seguire: altri operatori Asl e aziende ospedaliere (71.364 prime dosi); personale non sanitario (17.846 prime dosi e 8.658 seconde dosi); ospiti Rsa (5.718 prime dosi e 5.718 seconde dosi) e fascia 70-79 anni (11.645 prime dosi).