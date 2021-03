“Le categorie prioritarie per i vaccini sono il personale socio sanitario, ospiti e personale delle Rsa, gli ultraottantenni e le fasce deboli. Tra queste rientrano disabili, malati cronici, cardiopatici, malati oncologici, diabetici, trapiantati, dializzati e pazienti di malattie rare. In queste categorie rientrano un milione di persone in Campania”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, spiegando che per le categorie menzionate sopra “sarà utilizzato il vaccino Pfizer o Moderna. Il siero più adeguato a chi ha problemi sanitari piu’ gravi.

Non ci sarà Astrazeneca

Astrazeneca viene usato per le categorie non prioritarie, che ci sono state indicate dal governo: mondo della scuola e forze dell’ordine. Seguono coloro che svolgono lavori di pubblica utilita’ e tra questi ci sono i professionisti. L’equivoco e’ dato dal governo”. “Dalla prossima settimana – ha annunciato De Luca – iniziamo a vaccinare le fasce deboli, ma non con Astrazeneca”.