Aprira’ i battenti lunedi’ mattina il centro vaccinale di Pompei in piazza Falcone e Borsellino. Sono gia’ 60 le persone contattate direttamente dall’Asl e che a partire dalle 9:00 di lunedi’ riceveranno la prima dose del vaccino. Altre saranno contattate nelle prossime ore per coprire l’intera settimana. Un calendario stilato secondo le categorie considerate prioritarie dal Ministero della Salute e gestito direttamente dall’Asl. La prima settimana l’hub lavorera’ solo di mattina per effettuare una sorta di rodaggio della struttura e intervenire per migliorarne la logistica. Dopo di che, il centro sara’ a pieno regime arrivando a vaccinare anche 120 persone al giorno ed effettuando turni anche pomeridiani.

Le sale

Sono due le sale adibite alla inoculazione vaccinale. In ognuna di essa ci sara’ un medico e un infermiere e ogni medico somministrera’ all’incirca 6 dosi all’ora. La tensostruttura di 300 metri quadri e’ provvista di una sala di attesa e di una reception, una sala di accettazione. Oltre ad un’ampia sala di osservazione nella quale personale sanitario avra’ modo di monitorare i pazienti per 15 minuti previsti dopo la vaccinazione. Un tempo necessario a scongiurare ed eventualmente intervenire, qualora dovessero verificarsi ipotetici malori o eventuali reazioni conseguenti l’inoculazione. E per questo l’hub e’ stato anche provvisto di una sala per le emergenze. Oltre ai servizi igienici per medici e pazienti, il centro vaccinale e’ stato anche dotato di appositi spogliatoi per il personale sanitario e di una adeguata sala in cui avviene la preparazione dei vaccini.