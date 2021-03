I vaccini contro il covid verranno somministrati anche ad Ottaviano, nella tensostruttura che il Comune ha messo a disposizione dell’Asl. A spiegarlo è il sindaco Luca Capasso: “Abbiamo effettuato la sanificazione della struttura, poi abbiamo completato l’installazione dei moduli. Stamattina ho effettuato un ulteriore sopralluogo e nei prossimi giorni firmeremo la convenzione con l’Asl. Desidero ringraziare il direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud, Gennaro Sosto, il direttore del distretto sanitario, Francesco Lettiero, l’Unità di Crisi comunale. E tutti i medici di base ed i pediatri del territorio, l’ufficio tecnico del Comune con gli architetti Angelo Napolitano ed Enrico Del Giudice. Così come gli straordinari volontari della Protezione civile coordinati dall’assessore Giorgio Marigliano e l’assessore Virginia Nappo che ha dato un grande contributo organizzativo. Abbiamo lavorato da squadra e siamo riusciti in poco tempo ad allestire il centro per le vaccinazioni”.

L’invito

Il primo cittadino aggiunge: “Siamo pronti a fare la nostra parte in un’attività in cui crediamo molto. Si tratta dell’unica strada per uscire da questa emergenza terribile, per tornare alla normalità, per tornare alla vita vera”.