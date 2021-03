Ci lascia purtroppo anche la signora R. O. da qualche giorno ricoverata a Sorrento. Nelle scorse ore era deceduta una sua familiare convivente. Sono 24 vittime da inizio pandemia. La situazione è assolutamente difficile. Nessuna azione è efficace senza l’aiuto di tutti. Nel frattempo procederò a sottoscrivere nuova ordinanza. Ci stringiamo al dolore della famiglia”. A comunicarlo è il sindaco di Terzigno, Francesco Ranieri, che è pronto a serrare ancora di più in ranghi.

In poco più di due giorni, dunque, Terzigno piange ben sei vittime del Coronavirus, un conto salatissimo per la città vesuviana. Motivo per cui il primo cittadino ha quindi deciso per una nuova ordinanza in fase di preparazione.