Zona rossa in tutta la Campania, ma molti in città non sembrano rispettare i divieti. Ecco che il primo cittadino adotta la “zona rossa rafforzata”. Nel tardo pomeriggio di ieri il sindaco Ciro Buonajuto ha firmato un’ordinanza per rendere ancora più restrittive le regole da seguire ad Ercolano per il contenimento del coronavirus. Uffici comunali chiusi, così come i parchi e lo Stadio Solaro.

Il sindaco

«Ho provveduto – ha spiegato il sindaco – a firmare un’ordinanza che prevede misure più stringenti rispetto alla zona rossa per scongiurare sempre di più assembramenti. Ancora ieri mattina nonostante i divieti c’erano troppe persone in giro soprattutto anziani, soggetti maggiormente a rischio contagio. Ma anche giovani. Non possiamo chiudere le scuole da una parte e poi lasciare i ragazzi in strada».