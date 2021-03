A Serino in Irpinia crescono i contagi. Ed il sindaco vara il mini-lockdown. Il messaggio del sindaco Vito Pelosi arriva via social. “Ci sono stati comunicati dall’ASL di Avellino 21 persone positive al Covid-19, di cui 1 domiciliato fuori Comune. Si tratta nella maggior parte dei casi di familiari e contatti diretti di positivi già in isolamento. Si registrano invece 6 persone guarite. Le condizioni di salute fortunatamente sono buone, le relative procedure di isolamento domiciliare e le attività di profilassi sono attivate. Attualmente, quindi, i positivi sul nostro territorio sono 74, di cui 6 domiciliati fuori comune. Raccomandiamo, come sempre, di continuare ad avere comportamenti di responsabilità e rigore, rispettando le disposizioni vigenti”.

Negozi chiusi in anticipo e stop a bar e ristoranti per almeno 8 giorni. Ma ci saranno ristori per gli esercenti. Il primo cittadino ha annunciato l’ordinanza restrittiva da oggi. Per i negozi la chiusura sarà anticipata alle 19, saracinesche abbassate per i bar e ai ristoranti è consentita solo la consegna a domicilio.