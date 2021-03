Tragico incidente ieri mattina in provincia di Caserta, un uomo travolto e ucciso in e-bike a Valle di Maddaloni. È accaduto verso le 7 lungo la “fatale” Statale 265, da anni teatro di incidenti mortali. Un triste lungo elenco di vittime alle quali si aggiunge il nome di Giovanni Izzo. L’uomo, 71 anni di Maddaloni, era in sella alla e-bike a pochi passi dall’acquedotto Carolino quando lo ha travolto da un pulmino intento ad effettuare una manovra. L’uomo è caduto a terra violentemente, è in pratica deceduto sul colpo. Il conducente si è fermato immediatamente, ma per il ciclista nulla da fare.

I sanitari del 118, giunti sul posto con i carabinieri, nulla hanno potuto fare se non constatarne il decesso. L’automobilista, come prassi in casi del genere, è sottoposto ad accertamenti tossicologici. La salma è sotto sequestro e nelle prossime ore sarà eseguita l’autopsia. Indagano i carabinieri.