Una 13enne travolta mentre stava attraversando in via Petrarca a Posillipo con il papà all’altezza del Miramare. Qui l’hanno investita, a colpirla un motorino ieri sera. E’ caduta sull’asfalto battendo la testa. Ha perso conoscenza. Il padre l’ha trasportata al pronto soccorso del Fatebenefratelli. Ha riportato una forte commozione cerebrale e fratture multiple. La 13enne si trova in neurochirurgia per ulteriori accertamenti ed al momento si sta cercando di evitare l’operazione.

Gli altri feriti

La ragazzina è il ferito più grave nell’incidente: anche i due giovani in sella allo scooter sono stati trasportati in ospedale. Al Cardarelli. Le loro condizioni sono meno gravi anche perché entrambi indossavano il casco, come hanno accertato i poliziotti chiamati a effettuare i rilievi.