I carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata – insieme ai militari del reggimento campania – hanno effettuato un servizio di controllo del territorio ad “Alto Impatto” nella città di Torre Annunziata e nei vicini comuni. Numerosi i controlli nei luoghi di maggiore concentrazione di persone e di maggior transito veicolare e pedonale. A Torre Annunziata, Mario Cisale, 41enne già noto alle forze dell’ordine, è finito in arresto per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. L’uomo, che passeggiava in via XXIV Maggio, controllato da una pattuglia dei Carabinieri e sorpreso in possesso di una sacchetto nero contenente da 1 chilo di marijuana.

Boscotrecase

A Boscotrecase, Moreno Abbruzzese, 24enne già detenuto presso la propria abitazione, è in arrestato in ottemperanza ad un’ordinanza di aggravamento del Tribunale di Napoli. Il provvedimento è scaturito da un controllo dei militari avvenuto nei giorni precedenti. All’atto di uno dei controlli domiciliari, il ragazzo non era in casa.