Non calano i contagi e il sindaco tiene chiusi i luoghi a rischio assembramento. Accade a Torre Annunziata, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 40 nuovi casi di positivita’ al Covid-19 e un decesso. E cosi’ il primo cittadino, Vincenzo Ascione, ha stabilito con un’apposita ordinanza che da domani, mercoledi’ 3 marzo, e fino al prossimo 15 marzo dalle 11 alle 22, saranno chiuse al pubblico numerose strade.

L’elenco

Si parte da via Caravelli, via Fusco, via Alfani, corso Umberto I, piazzale Kennedy, via Marconi e viale Colombo. Il tratto compreso tra largo Manzo e lo spazio antistante l’ex stabilimento balneare Santa Lucia. La villa comunale. Sara’ invece aperta al pubblico villa del Parnaso, dalle 7.30 alle 14 e dalle 15.30 alle 20.30, ma unicamente per l’attraversamento con il divieto assoluto di stazionamento.