Misure di sostegno economico a supporto delle famiglie che stanno vivendo una situazione di difficoltà, dovuta allo scoppio della pandemia. Tra queste, il governo Draghi ha confermato giorni fa lo stanziamento di ulteriori fondi per il rinnovo dei bonus spesa 2021. A riportare la notizia è trendonline che pala di controlli stringenti per impedire ai furbetti di approfittare.

Soldi ai Comuni

A disposizione dei comuni sono stati messi 400 milioni di euro per sovvenzionare l’erogazione dei voucher spesa. A occuparsi della distribuzione dei buoni e della selezione dei beneficiari sono i singoli comuni, perciò i requisiti di accesso variano e sono determinati dai bandi comunali. L’importo massimo dei bonus spesa attualmente attivi è di 700 euro. Questo contributo potrà essere usato per acquistare generi alimentari e di prima necessità, in tutti i principali supermercati e negozi italiani. Vediamo quali bandi sono attivi e come fare richiesta per questo bonus.

I parametri

A stabilire la quota dei bonus spesa 2021 sono le autorità comunali, in genere i fondi stanziati ai comuni sono determinati sui parametri dell’indice di povertà e del numero degli abitanti. Anche i requisiti e la modalità di accesso al beneficio sono stabiliti a livello locale. Ad ogni modo, i bandi dei diversi territori non differiscono poi tanto e la scelta dei beneficiari è determinata da: