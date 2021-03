Vasto focolaio di Coronavirus in un call center di Eboli, nel Salernitano. Qui sono risultati positivi al Covid 15 operatori. Le persone che hanno contratto il virus non sono in gravi condizioni di salute, ed al momento quasi tutti risultano asintomatici. Come da protocollo, i locali del call center sono stati sanificati. I centralinisti erano tornati negli uffici da circa un mese dopo un lungo periodo di smart working.

Indagine epidemiologica

L’Asl ha comunicato alla polizia municipale i nominativi delle persone risultate positive al Covid: non tutti gli operatori sono residenti a Eboli. Non è escluso che anche all’interno del call center avvengano accertamenti per verificare il rispetto delle norme anti Covid-19 previste nei luoghi di lavoro.