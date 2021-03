Stop alla processione della Madonna dell’Arco a Sant’Anastasia. Raccomandazione alle diocesi di mantenere le distanze di sicurezza in chiesa e ai Comuni di controllare con attenzione assembramenti in strade e piazze. L’ordinanza della Regione Campania si concentra sui giorni di Pasqua, dal 3 al 5 aprile. Nell’ordinanza firmata da De Luca si parte dalla tradizionale festa della Madonna dell’Arco. Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 e’ interdetto l’accesso alla frazione di Madonna dell’Arco del Comune di Sant’Anastasia. Salvo che per comprovate esigenze di lavoro o di urgente necessita’, nei limiti strettamente indispensabili.

A tal fine, e’ fatto divieto agli esercenti del servizio di trasporto pubblico locale, anche non di linea, di effettuare fermate all’interno del territorio di detta frazione ed e’ disposta la chiusura delle strade di accesso alla frazione medesima, come individuate dal Comune, sentita la Prefettura competente”. L’ordinanza fa riferimento anche alle celebrazioni in tutte le chiese. “E’ fatta raccomandazione – si legge – alle Diocesi della Regione e ai cittadini di assicurare, nello svolgimento delle funzioni religiose, il puntuale rispetto dei protocolli e misure di sicurezza vigenti, al fine di evitare i rischi di contagio derivanti dal contatto, diretto o indiretto, tra le persone, anche alla luce della maggiore trasmissibilita’ dei contagi connessi alla diffusa circolazione di varianti del virus sul territorio regionale”.