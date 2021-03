«Con profondo dispiacere comunico il decesso per Covid di G.R.. Con lui salgono a 15 le vittime di questo terribile virus. Ci stringiamo al dolore della famiglia». Ad annunciarlo sui social network è il sindaco di Terzigno, Francesco Ranieri. A perdere la sua battaglia contro il Coronavirus è un ultra70enne ricoverato da qualche settimana in un ospedale napoletano. Purtroppo non ce l’ha fatta.

L’ordinanza

La situazione a Terzigno resta complicata, del resto come in tutta l’area vesuviana ed il resto d’Italia. I contagi attivi in questo momento sono oltre 230, numeri in crescita particolarmente nell’ultimo mese. Lo stesso primo cittadino ha emanato un’ordinanza restrittiva per cercare di contenere i contagi.