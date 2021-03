Grazie all’impegno congiunto di diversi enti e attivisti, l’associazione Vesuvio’s Dog ha ricevuto una grossa donazione di cibo per animali.

Da tempo la situazione dei cani randagi e inselvatichiti che vagano per il Parco Nazionale del Vesuvio è attenzionata da Europa Verde (Verdi Europei): grazie all’interessamento di un suo esponente, il giornalista Francesco Servino, è stato possibile ricevere dalla LAV, la Lega Anti Vivisezione, un carico di cibo di alta qualità per gli animali.

Tale azione è avvenuta di concerto con la Fondazione Brigitte Bardot, nello specifico grazie ai contatti avviati da Servino con Brigitte Auloy, project manager internazionale dell’ente.

Il cibo donato dalla LAV servirà a Vesuvio’s Dog a sfamare i cani randagi e inselvatichiti della pineta di Terzigno per alcuni mesi, ma è d’obbligo precisare che l’associazione fa fronte quotidianamente a grossi sacrifici economici e che le scorte di cibo si esauriscono facilmente.

Per i cani randagi e inselvatichiti del Parco Nazionale del Vesuvio urge un piano importante che coinvolga vari enti e che riconosca in via ufficiale l’importanza dell’azione di monitoraggio e di tutela delle associazioni, supportandole adeguatamente.

Con l’approssimarsi dell’Estate, inoltre, vanno predisposte delle attività di contrasto all’abbandono degli animali e delle campagne di sensibilizzazione, o il problema relativo ai cani vaganti rischia di amplificarsi e tutti i sacrifici fatti finora di vanificarsi.

Terzigno, che risente molto della problematica del randagismo, sul fronte della tutela dei diritti degli animali potrebbe dare un grande esempio a tutti i comuni vesuviani, ma come spesso accade si corre il rischio di fermarsi al primo gradino: una collaborazione pare avviata, ma è sulla cittadinanza attiva e sulle associazioni che continua a gravare il peso reale della gestione della problematica.

In aggiunta il piazzale in Via Vecchia Campitelli dove i cani della pineta erano abituati a sostare è divenuto di recente oggetto di alcuni lavori di disboscamento: chi ha dato l’incarico di eseguirli non ha tenuto minimamente conto della situazione, costringendo gli animali a sparpagliarsi ovunque e rendendo più difficoltoso controllarli e curarli.

Nella speranza di poter intraprendere proficue sinergie a lungo termine per il bene degli animali, dell’ambiente e della collettività, Vesuvio’s Dog ci tiene a ringraziare per la donazione ricevuta Sara Leone della LAV, Francesco Servino e gli animalisti francesi che hanno dimostrato di avere a cuore la causa dei cani del Vesuvio.