“Ci hanno segnalato una rapina ad una tabaccheria in via Nicola Amore, nei pressi del cantiere della metro. Dalle immagini che ci hanno inviato, la serranda è stata praticamente tagliata al centro. Un lavoro che avrà richiesto tempo, possibile che nessuno ha sentito ho visto nulla? Il nostro appello è alla parte onesta della città, se qualcuno ha visto o sentito denunci. La situazione è già abbastanza drammatica per i commercianti, questi atti vili non li meritano. Solidarietà al titolare”. A dirlo è il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli.

La saracinesca appare letteralmente tagliata in grossa parte ed anche in maniera molto precisa. Un lavoro certosino e probabilmente nemmeno così breve, dunque è probabile che qualcuno abbia potuto sentire. Chiaramente sono acquisiti i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona.