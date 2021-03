Ci sono feriti stasera sulla Statale 268 dei Paesi Vesuviani dove si è verificato un brutto incidente tra gli svincoli di San Giuseppe Vesuviano e Palma Campania. Coinvolte due automobili, andate parzialmente distrutte. Secondo quanto appreso sul posto ci sarebbero dei feriti, anche se non in condizioni gravi. Ma si tratta, però, di notizie frammentarie raccolte dalle forze dell’ordine intervenute sul sinistro.

Nel tratto interessato sono arrivate le ambulanze, oltre chiaramente agli uomini in divisa per mantenere l’ordine ed effettuare i rilievi del caso. Al momento l’uscita obbligatoria è a San Giuseppe Vesuviano – Poggiomarino in direzione Napoli. Ennesimo schianto, dunque, sulla superstrada dei Paesi Vesuviano, stavolta nel tratto a doppia corsia.