Controlli sul territorio in funzione anti-Covid, il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno ricevuto dal Prefetto. Nella giornata di ieri il primo cittadino del comune che si arrampica sulle pendici del Monte Somma, ha parlato della complicata situazione in città. Insieme a lui i consiglieri regionali Carmine Mocerino e Paola Raia, e il deputato Gianfranco Di Sarno, tutti di Somma Vesuviana. La fascia tricolore ha incontrato il prefetto partenopeo Marco Valentini. Naturalmente sul tavolo la situazione difficile in città: bombe, spari e sequestri di armi di recente.

«Una riunione cordiale e proficua. Abbiamo testimoniato la nostra compattezza. C’è massima collaborazione istituzionale e il prefetto con ogni probabilità sarà in città appena possibile» ha detto Di Sarno. Nei giorni scorsi aveva chiesto questo incontro per sollecitare maggiori controlli delle forze dell’ordine a Somma Vesuviana. Anche per scoraggiare assembramenti e spostamenti non autorizzati.