Un pregiudicato di 47 anni, Ciro Cotugno, ferito al torace a Napoli con colpi d’arma da fuoco in circostanze tuttora da chiarire. Ricoverato a Villa Betania, non e’ in pericolo di vita. L’uomo era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Sull’episodio indagano i carabinieri della compagnia di Poggioreale. Ancora tensioni nel quartiere di Napoli Est: un omicidio nel fine settimana e una bomba la scorsa notte.

La bomba

Un ordigno artigianale e’ deflagrato in via Luigi Crisconio, nel cuore del centro storico di Ponticelli a Napoli, quartiere orientale di Napoli. Danni alle autovetture in sosta, vetri dei palazzi circostanti infranti, e un cassonetto della spazzatura in fiamme. In decine sono scesi per strada impauriti. Vigili del fuoco, polizia e forze dell’ordine hanno presidiato la zona e soccorsi i presenti.