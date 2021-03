Sorpreso a rubare nella sala operatoria dell’ospedale Moscati di Avellino. A finire nei guai un dipendente di una cooperativa in servizio presso l’azienda ospedaliera di Contrada Amoretta che ha rimediato una denuncia. A scoprirlo il personale della Cosmopol e le forze dell’ordine. L’uomo stava infatti trafugando materiale di valore all’interno della sala operatoria. Colto in flagrante e subito fermato.

I precedenti

Eseguita una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo che avrebbe confermato i sospetti. Sono in corso ulteriori approfondimenti sull’episodio. Purtroppo non si tratta di un caso isolato, visto che in passato sono avvenuti episodi simili di furti e razzie.