Di Sarno: “Domani, 18 Marzo, alle ore 11, osserviamo tutti un minuto di silenzio in memoria di chi non c’è più. Bandiere a mezz’asta! I positivi sono 40 nelle ultime 48 ore”. Lo ha affermato, Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana. “Domani alle ore 11 invito tutti i cittadini a fermarsi per un minuto in ricordo di tutte le vittime del Covid. La Bandiera italiana sarà esposta a mezz’asta nel ricordo di coloro che non sono più con noi. Invito dunque tutta la cittadinanza ad unirsi al minuto di silenzio”.

“Un modo per sentirci vicini e parte della comunità. Ricordo che a Somma Vesuviana le vittime ufficiali sono 22. Nel nostro paese abbiamo registrato altri 40 nuovi positivi in 48 ore ed attualmente abbiamo 213 positivi attivi di cui 3 ricoverati in ospedale e 221 persone in sorveglianza sanitaria”, conclude il sindaco.