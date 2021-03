Il fuoristrada su cui viaggiava si ribalta e una ragazza, Laura L., di 22 anni muore nell’impatto. Tre persone che viaggiavano con lei sono rimaste ferite, due in modo grave. È accaduto nel tardo pomeriggio di sabato in via Paolo VI, nei pressi di contrada San Vito a Benevento. Sono stati alcuni automobilisti di passaggio a lanciare l’allarme e a prestare i primi soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco e una pattuglia della squadra volante della questura di Benevento.

I soccorsi

Richiesto l’intervento di due ambulanze del 118 perchè le condizioni di due giovani a bordo del fuoristrada sono apparse subito gravi. Entrambi si trovano ora all’ospedale Rummo in codice rosso. Ancora tutta da ricostruire la dinamica dell’incidente.