ROMA – Terza vittoria consecutiva per la squadra azzurra all’Olimpico, valida per la 28esima giornata di Serie A. Stavolta avversari dei ‘napoletani’ i giallorossi di mister Fonseca, i quali si trovano ad affrontare un Napoli in netta ripresa, sia a livello fisico che a livello mentale. Insigne continua a far scintille insieme a Zielinski e Politano. Mertens in ripresa, non ancora al top della condizione ma stasera ha dimostrato d’esserci e sempre ci sara’. Doppietta che regala il traguardo dei 100 goal in serie A.

—LE PAGELLE DEL NAPOLI —

OSPINA 6 – Un paio di uscite mai pericolose ed un legno preso dalla Roma. Tutto sommato impiegato poco per interventi minimi.

HYSAJ 6,5 – Continua il suo buon momento partito da Milano con un’ottima prestazione. Spostato a destra per l’assenza di Di Lorenzo, riesce a non subire pressione dal suo lato. Propositivo.

MAKSIMOVIC 6 – Gioca un primo tempo pulito, anche se deve vedersela con Dzeko e Cristante. (Dall’86’ MANOLAS – S.V.).

KOULIBALY 7 – Monumentale e, oltre che a difendere si veste anche da attaccante dribblandone tre nel primo tempo. Domina la sua zona di campo. Unica sbavatura il palo preso da Pellegrini.

RUI 6,5 – Sempre su verso la meta’ campo della Roma dove riesce a palleggiare ed a mostrare intesa con Insigne e Zielinski.

RUIZ 6 – Riesce a giocare in quanto la Roma non lo pressa e ad esaltarsi spesso. Anche lui molto propositivo.

DEMME 6,5 – Riesce a dare sempre copertura quando Ruiz si allontana dalla zona. Perno fondamentale e tecnicamente quasi infallibile.

POLITANO 6,5 – E’ in condizione, gioca per la squadra e bravissimo a dettare il passaggio ad Insigne per il 2-0 che chiude la partita (Dal 73’ LOZANO S.V. – Ingresso di fiducia).

ZIELINSKI 7 – La sua costanza si comincia a vedere e finalmente possiamo dirlo. Uno dei migliori. (Dal 73’ ELMAS 6 – Entra quasi nel finale ma fa comunque vedere che ci vuole essere per la vittoria).

INSIGNE 6,5 – Le sue qualita’ oramai consolidate ed indiscusse permettono al Napoli di allungarsi e di stare sempre nella parte di campo avversaria. Corre veloce e serve Politano per il raddoppio di Mertens. Spettacolo (Dall’86’ BAKAYOKO – S.V.).

Dries MERTENS 7 – La sua condizione fisica e’ ancora in ripresa, tant’e’ che la prestazione non e’ al top ma riesce comunque a fare la partita regalando la vittoria agli azzurri e tre punti importantissimi per la corsa ad un posto in Champions. Con la sua doppietta di stasera, festeggia i 100 in carriera in Serie A col Napoli (Dal 66’ OSIMHEN 6- – Riesce ad imporsi in campo per quel poco che puo’ dare nel tempo a disposizione ma sicuro e’ troppo nervoso e subisce dei falli che lo rendono parecchio suscettibile).

All. Gennaro GATTUSO 7 – Finalmente ci stiamo riuscendo. Finalmente si intravede tecnica e gioco. La disponibilita’ dei recuperati dagli infortuni permette al mister maggior sicurezza e liberta’ di movimento. Continuiamo cosi’!

Fonte foto: Sky Sport