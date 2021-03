MILANO, SAN SIRO – Vittoria di misura degli azzurri ma importantissima per la corsa verso un posto in Champions. Napoli attento, certosino, coraggioso e con tanta voglia di conquista, agganciando cosi’ la Roma a cinquanta punti in classifica. Insigne sempre piu’ una conferma, maturo e vero leader in campo e, probabilmente, anche fuori. Zielinski, ancora una volta assistman, prova del fatto che la sua costanza si stia sempre piu’ concretizzando a supporto della vittoria azzurra. Sorpresa Hysaj, da migliore in campo.

— LE PAGELLE DEL NAPOLI —

OSPINA 6,5 – Salva su Leao, rischiando di farsi male, e sul colpo di testa di Rebic. Delle volte rischia con tocchi bassi in ripartenza ma, tutto sommato, e’ sempre una sicurezza.

DI LORENZO 6,5 – Buona la palla per Zielinski e sempre ben posizionato. Dal suo lato, i rossoneri costruiscono tanto ma tiene testa. Poi, viene ammonito per fallo su Theo Hernandez. Saltera’ la Roma.

MAKSIMOVIC 6 – Non benissimo su Leao ma riesce a tenerlo. Tutto sommato buona prova, nonostante il giallo preso su Tonali.

KOULIBALY 6,5 – Sempre attento sulle ripartenze rossonere. Come sempre una garanzia.

HYSAJ 6,5 – Prestazione la sua da quasi migliore in campo. Una bella sopresa per la difesa rossonera in sovrapposizione ma anche per gli azzurri. Prova piu’ che sufficiente.

RUIZ 6 – Non sempre preciso nel posizionamento ma riesce comunque a dare fraseggio alla squadra.

DEMME 6 – Prova positiva nonostante i tanti errori commessi. (dall’80’ BAKAYOKO 5 – La sua uscita su Hernandenz distratta e superficiale, a rischio calcio di rigore a favore del Milan. Piu’ attenzione BAKA).

POLITANO 7 – Ottavo gol in campionato, vivace e con tanta voglia di fare. (dall’80’ MARIO RUI S.V.). ZIELINSKI 7 – Spesso pericoloso anche se non per forza sottoporta, propositivo sempre. Assistmen per Politano che conduce alla rete e conseguente sigillo sulla vittoria (dal 75′ ELMAS S.V.). INSIGNE 7 – Con Zielinski “parla” che e’ una meraviglia. Sempre propositivo, veloce e sempre piu’ leader. MERTENS 5 – Non riesce ancora ad entrare al cento per cento dall’infortunio e cio’ grava sulla sua prestazione, tant’e’ che il mister lo manda poi fuori (dal 59′ OSIMHEN 6– Gestione del pallone non sempre al top e subisce un fallo da rosso non dato. Prestazione sufficiente). All. Gennaro GATTUSO 6,5 – Ritorna nella sua Milano rossonera preparando bene la gara e soprattutto fondamentale la gestione dei cambi. Ottima direzione la sua in quel di San Siro.

Fonte foto: Corriere.it