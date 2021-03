Destinatario di 80 multe a Verona dove lavorava sulle ambulanze in servizio per il trasporto dei malati affetti da Covid-19. Protagonista un 50enne di Scafati che fa ricorso al giudice di pace e riesce a farsi cancellare 79 multe delle 80. Di queste dovrà pagarne solo una e le spese di notifica per le altre. Nel tragitto casa–ospedale l’uomo, in un incrocio, con una segnaletica dubbia, invade per circa un metro, sotto gli occhi di una telecamera, la corsia destinata ai bus.

L’uomo disperato si era rivolta ai legali per quella cifra da 7mila euro. E dopo pochi mesi arriva la vittoria. «Il giudice – spiegano i legali – ha accolto la nostra tesi optando per il pagamento di una sola contravvenzione».