Un ragazzo di 16 anni, originario di Boscoreale trovato morto, dopo essersi impiccato, in una comunità di Villa di Briano (Caserta). Qui era collocato in seguito ad una rapina. Il corpo del giovane è stato trovato in un bagno della struttura, e accanto è stato rinvenuto anche un biglietto, in cui il minore preannunciava il gesto.

Le indagini

Sul posto i carabinieri della Compagnia di Aversa, che stanno svolgendo le indagini; sul corpo è stata disposta l’autopsia dalla Procura di Napoli Nord.