Ha fatto di tutto per costringere la ragazza, che per tre anni aveva avuto una relazione con lui, a farla desistere dal proposito di interrompere il loro rapporto. Dal novembre scorso l’uomo ha cosi’ iniziato una costante pressione psicologica sulla ragazza. Dicendole anche che nel caso in cui non avesse cambiato idea, avrebbe divulgato video e foto che la ritraevano in espliciti atti sessuali. La minaccia si e’ fatta ancor piu’ forte quando la ragazza si e’ vista recapitare una lettera. Erano riportate confidenze che solo lei e l’uomo potevano conoscere, oltre a una chiavetta contenete immagini a sfondo erotico.

La paura

Sempre piu’ intimorita, anche dal fatto che sull’indirizzo della busta fra i destinatari c’erano anche i suoi genitori si e’ allora rivolta agli investigatori del commissariato. Sulla base delle indicazioni fornite dalla vittima e dalla presenza d’ingente materiale foto e video – trovato dagli investigatori sul telefono dell’uomo – compatibile con quello presente nella chiavetta spedita alla vittima, i poliziotti hanno presentato una informativa di reato. Provvedimento a carico del 39enne originario della provincia di Napoli. La Procura della Repubblica di Roma ha disposto il doppio divieto di comunicare con la vittima e di avvicinarsi a lei.

Altre immagini proibite

Sul telefono dell’uomo i poliziotti hanno inoltre rinvenuto altri video. L’uomo posizionando la fotocamera sotto le gonne di ignare vittime, ritraeva i loro indumenti intimi. Le misure sono notificate dagli investigatori giovedi’ scorso.