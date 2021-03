Via libera dalla giunta regionale al progetto di ristrutturazione edilizia dell’edificio scolastico III Circolo Didattico ex Bertona in via Santa Maria del Pozzo. L’annuncio è infatti dell’assessore Salvatore Esposito, del Comune di Somma Vesuviana. A giorni, dunque, la firma per la realizzazione del Parco Urbano con una nuova scuola materna in via Giulio Cesare. Pronta la proposta d’indirizzo per vedere compiuta la scuola di via Trentola a Rione Trieste.

Assessore e sindaco

«Come assessore all’Edilizia Scolastica sono chiamato a coordinare le operazioni atte a raggiungere l’obiettivo di un cospicuo finanziamento. Un totale di 4.161.795,00 euro dalla Regione. A cui si aggiungono più di 1.000.000,00 dal GSE)», dice Esposito. «È la politica del fare cose concrete nell’interesse della città», ha commentato con soddisfazione Salvatore Di Sarno.