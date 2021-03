Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica partenopea, ha sequestrato, su disposizione del Gip del Tribunale di Napoli, disponibilità finanziarie su conti correnti bancari per oltre1.600.000 euro a una società che cura gli interessi sportivi e l’immagine di calciatori professionisti. Il legale rappresentante ed altri cinque responsabili sono indagati per dichiarazione fraudolenta ed emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Mario Giuffredi

Nel mirino della Finanza, dunque, la Marat Football Management, società del procuratore Mario Giuffredi. L’agente cura infatti gli interessi sportivi e l’immagine di calciatori professionisti di serie A. Tra cui figurano i difensori Elseid Hysaj, Mario Rui, Giovanni Di Lorenzo, Cristiano Biraghi, il centrocampista Jordan Veretout e l’attaccante Gennaro Tutino. Nessuno degli atleti è coinvolto nell’inchiesta.

In particolare, il nucleo di polizia economico finanziaria di Napoli ha raccolto elementi tali da far ritenere che la stessa società avrebbe utilizzato fatture false. Il riferimento è per gli anni 2018 e 2019, per un importo complessivo di oltre 3.000.000 di euro. Con un conseguente illecito risparmio di imposta di circa 1.600.000 euro.