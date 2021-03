Controlli per la sicurezza ambientale. I carabinieri della tenenza di Cercola insieme al personale della Guardia Costiera di Torre del Greco hanno denunciato per furto di energia elettrica e per scarico di reflui industriali 4 persone. I militari hanno controllato un autolavaggio in via Collodi. Qui hanno quindi accertato che l’attività non aveva la prevista autorizzazione per lo scarico delle acque reflue nelle fogne comunali.

I provvedimenti

Accertato anche l’allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica. L’intera area è sotto sequestro e i 4 gestori dell’attività sono finiti con una denuncia. Negli ultimi anni sono davvero tantissimi gli autolavaggi e le officine abusive scoperte nell’area vesuviana.