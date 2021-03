Drammatico esito dell’incidente avvenuto nella serata di venerdì a Scampia, Napoli. Due giovani, a bordo di uno scooter, hanno perso la vita nello scontro contro un’automobile, una Fiat Panda. L’impatto è avvenuto nel rione Monterosa in via Fratelli Cervi. Le vittime sono Gennaro Iattarelli e Alessandro Parisi di nemmeno vent’anni.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, lo schianto sarebbe avvenuto intorno alle 23,00, ma la dinamica è ancora poco chiara. Uno dei due mezzi avrebbe invaso la corsia opposta, schiantandosi contro l’altro veicolo. L’auto era guidata da tre ragazze. Nell’impatto i ragazzi sono caduti al suolo violentemente, lo scooter su cui viaggiavano completamente distrutto.

I soccorsi

Immediato l’arrivo del 118 sul posto, i due giovani sono stati trasportati entrambi in codice rosso in ospedale, ma sono deceduti poco dopo l’arrivo al noscomio. Il terribile schianto ha svegliato i residenti del rione, in tanti si sono affacciati ai balconi per vedere cosa stesse accadendo. Intanto la notizia della morte di Genny e Alessandro si è diffusa velocemente sui gruppi social legati al territorio, lasciando attonite le tante persone che conoscevano i due ragazzi. Sul posto sono giunti i carabinieri e la Municipale, che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente mortale.