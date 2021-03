Muore sul colpo ad Afragola, Andrea Vitale, di 47 anni. L’uomo è finito con la sua auto contro il guardrail, in via Saggese. Secondo quanto si apprende dalle indagini della polizia, l’uomo ha perso il controllo del veicolo perché colto da da un malore. Grave, purtoppo, anche la figlia di 8 anni che viaggiava,. La piccola è in prognosi riservata all’Ospedale Santobono ma non sarebbe in imminente pericolo di vita.

L’auto si è infatti schiantata ad alta velocità e non ci sono tracce di freni, segno che il malore non ha consentito a Vitale di premere il pedale. Una tragedia che ha segnato Afragola. La vittima è infatti di una nota famiglia cittadina di imprenditori con la passione per la politica. Ora la comunità prega per la piccola.