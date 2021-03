Circumvesuviana, stazione di Sant’Anastasia. Sono le ore 19 del 3 Marzo. Tre ragazzi si avvicinano al treno, aspettano che scendano i viaggiatori, che si richiuda la porta e mentre il treno riparte uno di loro sferra un violento calcio sul finestrino che va in mille pezzi. Per miracolo nessun passeggero a bordo si fa male. CLICCA QUI PER IL VIDEO