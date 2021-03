Sant’Anastasia, l’Amministrazione Esposito ha deciso di istituire i Bonus Spesa per le famiglie in difficoltà economica. La piattaforma attraverso la quale fare richiesta sarà attiva da giovedì 1 Aprile a sabato 3 Aprile ore 12. Tutte le informazioni necessarie sono consultabili sul sito del Comune di Sant’Anastasia. www.comunesantanastasia.com. In questo particolare momento storico – nonostante non siano arrivati i fondi destinati ai bonus spesa da parte del governo- si è voluto porre in essere un’azione di aiuto nei confronti delle cosiddette fasce deboli. L’obiettivo fondamentale di questa Amministrazione è quello di non lasciare nessuno escluso e di attuare politiche di risanamento sia economico che sociale.

Il sindaco

“Anteporre i bisogni degli altri ai nostri, in questo momento, è doveroso da parte di chi amministra e governa un paese- dichiara il Sindaco Carmine Esposito- .Insieme alla mia amministrazione ci siamo battuti, affinché, riuscissimo, seppur in minima parte a garantire un sostegno a chi in questo momento ne ha bisogno. Ci tengo a sottolineare che questa dei buoni spesa non sarà l’unica iniziativa che faremo per la cittadinanza anzi è solo l’inizio. Come ho anticipato nelle mie dirette Facebook, nei prossimi mesi lavoreremo senza sosta per permettere ed assicurare a tutti gli aiuti necessari. Come spesso ripeto e ci tengo a ribadire: nessuno sarà escluso.”