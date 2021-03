Indagini in corso sul ferimento di Genny Fenny, attore e cantante neomelodico molto conosciuto a Napoli. Genny Fenny è stato accoltellato alla schiena da tre 3 persone, mentre si trovava nei pressi di Piazza Garibaldi. A riportare la notizia è il quotidiano Roma. Ferito lievemente, il 36enne è riuscito a raggiungere l’ospedale Pellegrini dove è stato medicato, prima di essere dimesso con una prognosi di 10 giorni.

In azione la polizia di Montecalvario, che ha raccolto la testimonianza di Gennaro Damiani, vero nome di Genny Fenny. La vittima, dopo aver fornito la propria versione dei fatti, non è riuscito a spiegare il perchè dell’aggressione, così come sembra non sia riuscito a fornire elementi utili per il riconoscimento degli aggressori. Solo qualche giorno fa, Damiani aveva postato sui social un video nel quale denunciava di aver ricevuto diverse minacce.