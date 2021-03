Una donna di nazionalità straniera ferita con un coltello in un’abitazione di via Parma, a Napoli. La donna, che è originaria dell’Ucraina e ha 39 anni, immediatamente soccorsa da alcuni passanti e poi portata all’ospedale del Mare. Qui resta ora ricoverata in prognosi riservata. Al vaglio degli investigatori la posizione di un uomo ucraino di 42 anni per il ferimento di una sua connazionale di 39 anni avvenuto oggi in un appartamento.

Le indagini

La polizia che sta indagando ha accertato che l’uomo e la donna vivevano nello stesso alloggio insieme ad altri connazionali. Al momento non sono state ancora accertate le cause del ferimento.