L’Unità di Crisi della Campania l’ha ripetuto più volte in questi giorni. Ci sono ragazzi giovani ricoverati per Covid anche in terapia intensiva. Qualcosa che si può purtroppo toccare con mano anche sul territorio. Un 16enne di San Giuseppe Vesuviano in piena salute è infatti ricoverato al Cotugno in terapia subintensiva, con la diagnosi di polmonite bilaterale da Covid. Insomma, il “mostro” colpisce duramente anche i ragazzi. Casi rari, ma evidentemente non impossibili.

Come tutti il giovanissimo aveva manifestato i sintomi, poi il tampone positivo e l’aggravamento giorno dopo giorno. Fino alla saturazione sempre più bassa e le difficoltà respiratorie. Dunque, necessario il ricovero all’ospedale Cotugno, in uno dei pochi letti ancora liberi di un nosocomio sempre più saturo. Il 16enne ce la farà: la giovane età e le buone condizioni fisiche dovrebbero consentirgli di superare il peggio. Ma davanti ad un virus che talvolta è così violento, non c’è mai nulla di certo.