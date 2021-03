Domenica sera la polizia a San Giuseppe Vesuviano, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, è intervenuta in via Ungaretti per la segnalazione di assembramenti all’interno di un locale. Multati cosi’ la titolare del bar, una 33enne ucraina sorpresa a svolgere servizio di ristorazione ai tavoli. Con lei cinque persone tra i 24 e i 55 anni, di cui due ucraini e tre romeni, intenti a consumare cibo e bevande. Disposta la chiusura del locale per 5 giorni.

Dunque intervento degli agenti a San Giuseppe Vesuviano che appare tra le città della zona con il maggior numero di controlli. Anche carabinieri e polizia locale, infatti, sono in azione sul territorio con diverse sanzionati comminate già prima dell’ingresso in Campania della Zona Rossa.