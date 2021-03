“Sono orgoglioso di annunciarvi che grazie alla sinergia instaurata tra l’assessorato alla Pubblica Istruzione, in persona di Silvia Annunziata, l’assessorato alla Tutela della Salute, in persona di Tommaso Andreoli, ed il Centro Giovanile dei Giuseppini del Murialdo, rappresentato da padre Giuseppe D’Oria, questa mattina abbiamo sottoscritto una convenzione. Un atto che consentirà, previa prenotazione, agli studenti della nostra città che ne hanno più bisogno”. Ad annunciarlo il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano. Gli studenti potranno quindi usufruire, in sicurezza, e nel rispetto di tutte le normative anti-contagio, di un’aula studio comoda e silenziosa per la didattica a distanza.

L’aula

Il sindaco aggiunge: “L’aula sarà munita di tutti i servizi necessari, tra cui connessione wi-fi gratuita, servizi di connettività elettrica e riscaldamento. Sarà attiva a partire da fine marzo, compatibilmente con la normativa vigente. In questo momento difficile, un importante contributo per sostenere il disagio economico e sociale nella nostra città. Tutto nasce grazie ad una storica sinergia tra il nostro Ente ed i Giuseppini del Murialdo. Una preziosa ed inesauribile risorsa per la nostra città”.