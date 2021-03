Proseguono ininterrottamente i controlli e i pattugliamenti da parte della Polizia Municipale di San Giuseppe Vesuviano, agli ordini del Comandante Tenente Colonnello Fabrizio Palladino, finalizzati all’osservanza delle restrizioni imposte dai provvedimenti statali in Zona Rossa. Anche oggi decine di veicoli e persone controllate in più punti della città in relazione agli spostamenti. Si registrano anche oggi sanzioni per spostamenti non consentiti soprattutto da parte di persone che provengono da altri Comuni viciniori.

Sul fronte della lotta all’abusivismo edilizio si segnala un nuovo sequestro di una costruzione abusiva al terzo piano di una palazzina in periferia. Denunciato il proprietario per reati di natura urbanistica e paesaggistica.