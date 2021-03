“La Polizia Municipale sta continuando a controllare decine di veicoli. Altri cittadini sono sanzionati per spostamenti non consentiti o non giustificati a norma di legge. Uno di essi circolava perfino sprovvisto di patente e di copertura assicurativa del veicolo. Oltre alle sanzioni previste dal DPCM per costui è scattato anche il sequestro del veicolo”. A raccontarlo il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano.

Il primo cittadino aggiunge: “Controlli serrati anche nelle piazze e negli altri luoghi di aggregazione in ossequio alle ultime Ordinanze del Presidente della Regione Campania.

Sui controlli non ci saranno sconti. La situazione è grave e, francamente, è desolante che siano riscontrati molti irresponsabili che circolavano per fini meramente ludico-ricreativi”.