Aveva tranciato i cavi elettrici di alcuni pannelli pubblicitari in un centro commerciale di Giugliano per poi rivenderli, ma le Guardie giurate lo hanno bloccato. Poi l’arresto dalla Polizia. Matteo Scariglia, 54 anni, di Qualiano, gia’ denunciato in precedenza, è notato dagli addetti alla sicurezza del centro commerciale nel pomeriggio di ieri. Le Guardie giurate hanno avvertito la Polizia dopo averlo bloccato e l’ uomo trasferito al Commissariato di Giugliano-Villaricca.

Qui ha dato in escandescenze ed aggredito verbalmente e fisicamente i poliziotti, che lo hanno arrestato per furto aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.