Beni per 170mila euro, un immobile con box auto a Torre del Greco del valore 150mila euro, e un Rolex in oro e zirconi, da 20mila euro. Sono i sequestri della Guardia di Finanza di Torre Annunziata a Salvatore Perfetto, già condannato in primo grado per usura. Ora è coinvolto in un’indagine della Procura di Torre Annunziata nella quale è accusato di lesioni e di possesso d’armi e stupefacenti.

Sproporzione con redditi

Il sequestro, disposto dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura di Torre Annunziata, è emesso per una chiara motivazione. A causa della «ingiustificata e notevole sproporzione tra i redditi dichiarati dal nucleo familiare di Perfetto e i beni mobili e immobili nella sua disponibilità».