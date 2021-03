La Polizia di Stato di Caserta ha proceduto all’arresto di un uomo. C.M. classe ’81 residente e originario del Napoletano e già noto per analoghi precedenti. In particolare per il reato di rapina ai danni di un autotrasportatore, perpetrata a Cava de Tirreni nello stesso pomeriggio, circa un’ora prima. La vittima stava consegnando alcune spedizioni per conto di un noto sito di e-commerce. Precisamente, dopo aver ultimato una consegna e mentre consultava gli strumenti di lavoro per partire alla volta della successiva destinazione, il lavoratore veniva scaraventato all’esterno del mezzo. L’autore della rapina si è messo alla guida ed è fuggito con il resto della merce in consegna.

I poliziotti della Sottosezione Polizia Stradale di Caserta nord rintracciavano il veicolo rapinato lungo l’Autostrada A1, nei pressi dell’area di servizio di Teano. Sulla base delle segnalazioni di ricerca diramate dal Centro Operativo Autostradale della Polizia Stradale di Napoli in seguito alla denuncia della rapina. L’uomo, fermato a bordo del mezzo, condotto presso gli uffici della Polizia Stradale. In seguito ad un’apposita attività di individuazione fotografica effettuata dal denunciante, è riconosciuto dall’autotrasportatore come colui che lo aveva rapinano.