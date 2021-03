Furto all’interno dell’Istituto di istruzione superiore Adriano Tilgher in via Casacampora a Ercolano. Da quanto si apprende, sconosciuti si sono introdotti nel plesso scolastico, probabilmente di notte. Dopo aver rotto una finestra e hanno messo a soqquadro i locali della palestra rubando materiale sportivo e un defibrillatore. Il bottino è ancora in corso di quantificazione. L’episodio è denunciato ai carabinieri.

Quella delle scuole ed i furti resta un’emergenza, particolarmente in questo periodo con le chiusure causa contagi. Dunque, un’occasione in più per i malintenzionati che hanno quindi più tempo e modo di svaligiare gli istituti. Anche se i furti all’interno degli istituti sono una piaga purtroppo sempre esistita.